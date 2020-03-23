Le Temps рассказала о попадании Турции в российскую «ловушку» в сирийском Идлибе

Российская Федерация загнала Турцию в «ловушку» в сирийском Идлибе. Соответствующая оценка ситуации, сложившейся на северо-западе Арабской республики, содержится в материале, появившемся на страницах швейцарской прессы.
Как полагает автор газеты Le Temps, Анкара совершила ошибку, согласившись взять под свой контроль зону десэкалации в Идлибе и разоружить действующих там боевиков. Турция не имеет над ними реальной власти, поэтому режим прекращения огня в регионе зависит от других сил, говорится в процитированной публикации.
Ранее сообщалось, что в интернете озвучили предполагаемый сценарий поражения Анкары в случае военного конфликта с Москвой.