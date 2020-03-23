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Le Temps рассказала о попадании Турции в российскую «ловушку» в сирийском Идлибе

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Le Temps рассказала о попадании Турции в российскую «ловушку» в сирийском Идлибе
Бойцы протурецких вооруженных формирований в Сирии, Can Erok / globallookpress.com

Российская Федерация загнала Турцию в «ловушку» в сирийском Идлибе. Соответствующая оценка ситуации, сложившейся на северо-западе Арабской республики, содержится в материале, появившемся на страницах швейцарской прессы.

Как полагает автор газеты Le Temps, Анкара совершила ошибку, согласившись взять под свой контроль зону десэкалации в Идлибе и разоружить действующих там боевиков. Турция не имеет над ними реальной власти, поэтому режим прекращения огня в регионе зависит от других сил, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в интернете озвучили предполагаемый сценарий поражения Анкары в случае военного конфликта с Москвой.

 

ДЦ

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