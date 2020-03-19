Озвучен возможный сценарий поражения Турции в случае войны с Россией без НАТО

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19 марта 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Турция проиграет в случае начала вооруженного противостояния с Российской Федерацией, если Анкаре не придет на помощь Североатлантический альянс. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Москва имеет в своем распоряжении межконтинентальные баллистические ракеты, против которых турецкая ПВО бессильна. Если вспыхнет конфликт, РФ может атаковать своими ракетами Стамбул и Анкару, сравняв их с землей, говорится в процитированном материале.

На Черном море по турецким кораблям в случае необходимости ударят российские подводные лодки. В Сирии подконтрольные Анкаре подразделения столкнутся с правительственными войсками и курдами, поддерживаемыми ВКС РФ.

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Виктор Баранец предсказал ответ Москвы на возможное возникновение ракетной угрозы со стороны Соединенных Штатов.