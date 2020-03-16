Аналитик из РФ пообещал Турции «мощный удар по зубам» в случае новой войны в Идлибе

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16 марта 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Турецкие военные в Сирии, zhengsiyuan / globallookpress.com

Если Анкара начнет новую войну за сирийский Идлиб, то «получит мощный удар по зубам». С соответствующим прогнозом выступил в разговоре с представителями СМИ Иван Коновалов, российский политический эксперт.

Аналитик, ставший собеседником издания ФАН, отметил, что РФ одержала военно-политическую победу в Сирии. Это выразилось в том, что турецкие власти признали контроль официального Дамаска над территориями в Идлибе, которые освободили от вооруженных формирований правительственные силы.

Как предсказал Коновалов, в случае нового обострения в регионе по вине Анкары она «получит мощный удар по зубам и дело опять кончится гибелью турецких солдат».

Ранее сообщалось, что на страницах американской прессы назвали оружие Турции, которое якобы заставило Россию отступить в Идлибе.