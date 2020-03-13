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Business Insider назвал «заставившее отступить Россию в Сирии» оружие Турции

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Business Insider назвал «заставившее отступить Россию в Сирии» оружие Турции
Переданный Украине беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Применение Турцией беспилотников Bayraktar TB2 в сирийском Идлибе заставило Россию отступить и отказаться от прямой конфронтации с Анкарой. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах американской интернет-прессы.

Портал Business Insider полагает, что армия Турции «продемонстрировала свою сокрушительную мощь» в столкновении с войсками, подчиняющимися президенту Башару Асаду. В процитированной публикации говорится, что турки в ходе своего наступления смогли уничтожить сотни танков, артиллерийских орудий и бронемашин противника. Такого результата удалось достичь благодаря применению ударных дронов Bayraktar TB2, которые относительно недороги в производстве и при этом крайне эффективны в бою.

Business Insider процитировал неназванного представителя НАТО, отметившего, что поддерживающая официальный Дамаск Россия могла бы использовать для ликвидации системы управления беспилотниками самолеты и крылатые ракеты, однако издержки от подобного конфликта были бы слишком большими. В связи с этим Москва предпочла пойти на попятную, отмечается в материале.

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ДЦ

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