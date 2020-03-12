Названы три возможных преимущества армии России в предполагаемой войне с Турцией

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12 марта 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Обозначены три возможных преимущества российской армии в вероятном военном конфликте с Турцией из-за ситуации в Сирии. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Москва должна победить в случае начала противостояния, потому что ее Вооруженные силы:

1. более профессиональны;

2. более многочисленны и значительно превосходят потенциального противника в количестве техники – у РФ в четыре раза больше солдат, в пять раз – самолетов, в шесть раз – танков;

3. имеют более современные виды вооружения, чем армия Турции.

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах американской прессы назвали козырь Анкары в случае начала войны с Россией в Сирии.