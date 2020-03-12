National Interest назвал козырь Турции в случае начала войны с Россией в Сирии

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12 марта 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие военные корабли, Depo Photos / globallookpress.com

Обозначен козырь Турции в случае начала вооруженного конфликта с Российской Федерацией на территории Сирии. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Эксперты издания The National Interest отметили, что позиции Анкары в регионе, где могут начаться боевые действия, намного выгоднее российских. В частности, турецкая сторона контролирует Босфор и Дарданеллы, через которые в основном осуществляется снабжение группировки РФ в Сирии. При необходимости Турция закроет эти проливы.

Переброске российских сил по воздуху способны помешать имеющиеся на вооружении Анкары истребители F-16, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в прессе рассказали об «уничтожении» ВКС РФ турецких военных в сирийском Идлибе.