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В разведке Минобороны Украины выявили главный форпост России «для войны в Сирии»

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

В разведке Минобороны Украины выявили главный форпост России «для войны в Сирии»
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Крым является главным форпостом Российской Федерации «для войны в Сирии». Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления украинского Минобороны.

Как отметил Скибицкий, с 2014-го по 2019 годы численность дислоцированных на полуострове войск РФ выросла в два с половиной раза. Кроме того, крымская группировка усилилась кораблями, самолетами и комплексами ПВО.

Согласно прогнозу представителя разведки оборонного ведомства Украины, Москва и дальше будет наращивать свой военный потенциал в Крыму, так как он является «основной базой» для применения армии РФ в Сирии.

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ появился материал, в котором рассказывается об «уничтожении» российскими ВКС турецких военных в Идлибе.

 

ДЦ

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Издание T24 поведало об «уничтожении» ВКС РФ военных Турции в сирийском Идлибе

Издание T24 поведало об «уничтожении» ВКС РФ военных Турции в сирийском Идлибе

В февральской авиационной атаке в Идлибе, приведшей к гибели 34 военных Турции, участвовали, помимо сирийских сил, ВКС РФ. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

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