Все новости >>

//В мире 13+

Бывший разведчик заявил о готовности России и Сирии снова «выбить зубы» Эрдогану

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший разведчик заявил о готовности России и Сирии снова «выбить зубы» Эрдогану
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Российская Федерация и Сирия готовы дать жесткий отпор президенту Турции Реджепу Эрдогану. С соответствующим заявлением выступил в телевизионном эфире Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Согласно точке зрения Кедми, Анкара при Эрдогане дважды ввязывалась в военные авантюры, которые приводили к плачевным последствиям для турецкой стороны. Первым подобным решением эксперт назвал уничтожение российского Су-24 в ноябре 2015 года, вторым – проведение операции на севере Сирии в 2019-м.

Как выразился Яков Кедми, всякий раз Реджепу Эрдогану «выбивают зубы». Экс-разведчик, принявший участие в одной из программ канала «Россия-1», выразил уверенность, что Москва и Дамаск снова поступят таким же образом с турецким лидером в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ появилась информация о подготовке Эрдогана к военному реваншу в Сирии.

 

ДЦ

//картина дня

Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Продюсер Яна Рудковская, которая самоизолировалась после поездки во Францию, рассказала о своем самочувствии. Она изучила советы для тех, кто вернулся из стран с большим…

Депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник, 10 марта, предложила снять ограничения на число президентских сроков и позволить действующему главе государства вновь…

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…