Бывший разведчик заявил о готовности России и Сирии снова «выбить зубы» Эрдогану

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10 марта 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Российская Федерация и Сирия готовы дать жесткий отпор президенту Турции Реджепу Эрдогану. С соответствующим заявлением выступил в телевизионном эфире Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Согласно точке зрения Кедми, Анкара при Эрдогане дважды ввязывалась в военные авантюры, которые приводили к плачевным последствиям для турецкой стороны. Первым подобным решением эксперт назвал уничтожение российского Су-24 в ноябре 2015 года, вторым – проведение операции на севере Сирии в 2019-м.

Как выразился Яков Кедми, всякий раз Реджепу Эрдогану «выбивают зубы». Экс-разведчик, принявший участие в одной из программ канала «Россия-1», выразил уверенность, что Москва и Дамаск снова поступят таким же образом с турецким лидером в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ появилась информация о подготовке Эрдогана к военному реваншу в Сирии.