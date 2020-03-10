Появились сообщения о подготовке Реджепа Эрдогана к военному реваншу в Сирии

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10 марта 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News Front

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Ahmed Deeb / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган готовится взять военный реванш в Сирии за неудавшееся наступление на территории Идлиба. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении издания News Front, в настоящий момент Анкара, пользуясь установившимся перемирием, активно перебрасывает в Идлиб бронетехнику и артиллерийские орудия. Только за одни сутки турецко-сирийскую границу перешли три колонны техники. Также поступили данные об укреплении Турцией ее наблюдательных постов, которые используются, в частности, для запуска ударных дронов.

Наращивание Анкарой своей группировки в Сирии подтверждает и «Независимая газета». Согласно предположению, высказанному на страницах издания, Реджеп Эрдоган мог инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради паузы, необходимой для переброски новых сил в Идлиб.

Ранее во вторник сообщалось, что в СМИ предсказали разгром России в случае войны с Турцией на территории Сирии.