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Оглашен прогноз о разгроме военных России в Сирии в случае конфликта с Турцией

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Оглашен прогноз о разгроме военных России в Сирии в случае конфликта с Турцией
Турецкие военные, Boracan / globallookpress.com

В случае вооруженного конфликта с Турцией в Сирии Россию ждет вторая «Цусима». Соответствующий прогноз содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Автор издания «Военное обозрение» пишет, что новый раунд противостояния в сирийском Идлибе неизбежен, так как текущее положение дел не устраивает ни Дамаск, ни Москву, ни Анкару.

В процитированной публикации отмечается, что положение РФ в Арабской республике крайне неустойчивое. Москва не в состоянии гарантировать снабжение своих военных, потому что проливы Босфор и Дарданеллы находятся под контролем Турции. Последняя имеет общую границу с Сирией и, если возникнет такая необходимость, сможет оперативно сформировать группировку, имеющую полное превосходство над войсками президента Башара Асада и поддерживающими их силами РФ.

В случае столкновения с Турцией Россию ждет повторение цусимского разгрома на Ближнем Востоке, предсказывается в материале. РФ потерпит поражение на удаленном театре военных действий, где она не может сосредоточить и снабжать полноценную группировку.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Константин Сивков назвал предполагаемый сценарий начала конфликта с Анкарой.

 

ДЦ

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