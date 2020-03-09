Экс-сотрудник Генштаба РФ назвал возможный сценарий начала войны с Турцией в Сирии

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9 марта 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военно-промышленный курьер»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генштаба, озвучил предполагаемый сценарий начала военного конфликта с Турцией на территории Сирии. По данному вопросу эксперт высказался на страницах СМИ.

Сивков, подготовивший материал для «Военно-промышленного курьера», допустил, что Анкара может попытаться ввести бесполетную зону на севере Турции с целью предотвращения полного уничтожения протурецких вооруженных формирований в Идлибе. Как полагает автор публикации, при таком развитии событий вероятно огневое соприкосновение между российской и турецкой авиацией. Эти стычки способны быстро привести к началу полноценного противостояния между Москвой и Анкарой, отметил Константин Сивков.

Ранее в Китае рассказали о найденном военными РФ способе обезвредить турецкие F-16 в Сирии. Также сообщалось, что в блогосфере назвали российское оружие, которое способно обеспечить победу в противостоянии с Анкарой.