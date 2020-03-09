Названо способное победить Турцию российское оружие в случае войны из-за Сирии

Названо российское оружие, которое способно обеспечить Москве победу над Турцией в случае начала конфликта с Анкарой из-за ситуации в Сирии. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.
Как пишет автор канала «Военный обозреватель» в «Яндекс. Дзен», если вспыхнут боевые действия, РФ может использовать комплексы «Искандер-М». Выпущенные ими ракеты выведут из строя основную инфраструктуру Турции, после чего произойдет ее капитуляция, говорится в процитированном посте.
Ранее в понедельник сообщалось, что в экспертном сообществе предсказали нанесение Анкарой удара по Сирии чужими руками.