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Названо способное победить Турцию российское оружие в случае войны из-за Сирии

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названо способное победить Турцию российское оружие в случае войны из-за Сирии
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Названо российское оружие, которое способно обеспечить Москве победу над Турцией в случае начала конфликта с Анкарой из-за ситуации в Сирии. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

Как пишет автор канала «Военный обозреватель» в «Яндекс. Дзен», если вспыхнут боевые действия, РФ может использовать комплексы «Искандер-М». Выпущенные ими ракеты выведут из строя основную инфраструктуру Турции, после чего произойдет ее капитуляция, говорится в процитированном посте.

Ранее в понедельник сообщалось, что в экспертном сообществе предсказали нанесение Анкарой удара по Сирии чужими руками.

 

ДЦ

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