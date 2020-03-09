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Предсказано нанесение Эрдоганом удара по союзнику России Сирии чужими руками

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Предсказано нанесение Эрдоганом удара по союзнику России Сирии чужими руками
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Tolga Adanali / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжит войну против поддерживаемых Москвой властей Сирии, несмотря на соглашения, заключенные по итогам недавней встречи с российским лидером Владимиром Путиным. С таким прогнозом выступил отечественный эксперт Владимир Евсеев.

Аналитик, процитированный «ПолитНавигатором», предположил, что Анкара откажется от использования своей армии в сирийском Идлибе и будет действовать чужими руками. По мнению Евсеева, возобновление боевых действий на северо-западе Арабской республике неизбежно. Его по согласованию с Турцией должны спровоцировать радикалы-исламисты.

Ранее сообщалось, что в блогосфере появился материал, в котором названы возможные первые цели Турции в случае начала войны с Россией.

 

ДЦ

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