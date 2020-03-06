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Турецкий депутат поведал о фиаско и «великом позоре» Эрдогана на встрече с Путиным

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкий депутат поведал о фиаско и «великом позоре» Эрдогана на встрече с Путиным
Переговоры Реджепа Эрдогана и Владимира Путина, Xinhua / globallookpress.com

Состоявшиеся накануне в Москве переговоры Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным обернулись крупным проигрышем турецкого лидера. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал Каро Пайлан, депутат Великого национального собрания Турции.

Как отметил парламентарий, Эрдоган потерпел фиаско в столице РФ, так как ее президент «получил все, что хотел».

Также Пайлан обратил внимание на то, что позади Эрдогана на переговорах находилась бронзовая скульптура, посвященная разгрому турок русской армией в Болгарии в ходе войны 1877-1878 годов. Кроме того, депутат заметил, что главы двух стран беседовали в помещении, где стоит скульптура императрицы Екатерины Великой, отвоевавшей у Османской империи Крымский полуостров.

Проведение встречи в подобном антураже Каро Пайлан назвал «великим позором» для Реджепа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ предсказали разгром флота РФ в Средиземном море в случае военного конфликта с Анкарой.

 

ДЦ

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