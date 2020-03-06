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В Кремле объяснили странный фон для беседы президентов России и Турции

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

В Кремле объяснили странный фон для беседы президентов России и Турции
Фото: соцсети

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил обстановку, выбранную для встречи глав РФ и Турции. Ранее в Сети удивились выбору зала и сочли его троллингом.

Фоном для встречи Путина и Эрдогана стали бронзовые часы «Переход через Балканы», изображающие подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии. Дмитрий Песков назвал совпадением, что в выбранном зале оказались именно эти часы. По его словам, они находятся там уже более 20 лет.

«Эти часы стоят там 20 лет минимум. Ну конечно, это совпадение», - заявил пресс-секретарь Путина.

АБ

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