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Оглашен прогноз о разгроме флота РФ в Средиземном море в случае войны с Турцией

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Оглашен прогноз о разгроме флота РФ в Средиземном море в случае войны с Турцией
Российский военный корабль, Kremlin Pool / globallookpress.com

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет разгромлен. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Репортер», РФ имеет в Средиземном море три фрегата и две подводные лодки проекта 636 «Варшавянка». ВМС Турции в данный момент могут выставить против этих сил 16 своих фрегатов и 13 субмарин. Если начнутся боевые действия, Анкара устроит России средиземноморскую «Цусиму», предсказывается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественном экспертном сообществе объяснили неизбежность конфликта РФ и Турции в Сирии.

 

ДЦ

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В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет разгромлен. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет…

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