Политолог рассказал об «истерике» Эрдогана перед визитом в Москву к Путину

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5 марта 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Президента Турции Реджепа Эрдогана охватила «форменная истерика» перед визитом в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые должны состояться 5 марта. Соответствующую оценку поведению Эрдогана дал Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.

Как отметил Михеев в своем Telegram-канале, действующие на территории Сирии протурецкие силы начали «расползаться» из-за тяжелых потерь в боях с правительственной армией. При этом Россия, поддерживающая сирийского президента Башара Асада, заняла твердую позицию в отношении происходящего в Арабской республике.

По мнению политолога, эти обстоятельства спровоцировали у Реджепа Эрдлогана «форменную истерику». Ее проявлениями, в частности, стали обращения президента Турции к Североатлантическому альянсу, шантаж ЕС беженцами и заявления о возможном закрытии Босфора и Дарданелл, написал Сергей Михеев.

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ назвали предполагаемую страховку Москвы от внезапного нападения Турции на российскую группировку в Сирии.