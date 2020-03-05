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Названа возможная страховка Москвы от внезапной атаки Турции на силы РФ в Сирии

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета ВЗГЛЯД

Названа возможная страховка Москвы от внезапной атаки Турции на силы РФ в Сирии
Корабли Черноморского флота РФ, Server Amzayev / globallookpress.com

На страницах интернет-СМИ появился материал, посвященный отправке российских корветов с ракетами «Калибр» к берегам Сирии. О том, что корабли следуют в Средиземное море, стало известно после того, как в Идлибе были уничтожены более тридцати турецких военных, что привело к обострению отношений между Москвой и Анкарой.

Как пишет газета ВЗГЛЯД, вероятно, «Калибрам» предстоит выступить в качестве страховки Москвы от внезапного нападения Турции на силы РФ, дислоцированные в Сирии. При грамотном выборе целей на турецкой территории эти ракеты «могут наделать дел», отмечается в процитированной публикации.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой назвал препятствие для развязывания Турцией войны против России. Кроме того, сообщалось, что эксперт Евгений Сатановский допустил ядерный конфликт между Москвой и Вашингтоном из-за ситуации в Сирии.

 

ДЦ

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