Востоковед допустил начало ядерной войны России и США из-за ситуации в Сирии

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5 марта 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

События, разворачивающиеся вокруг Сирии, могут пойти по худшему сценарию, который грозит человечеству катастрофическими последствиями. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, отечественный востоковед.

Специалист прокомментировал для «ПолитЭксперта» заявление Минобороны РФ, которое обвинило Анкару в нарушении договоренностей, обязывающих ее обеспечить вывод протурецких формирований от границ зоны деэскалации в Идлибе. По словам Сатановского, у президента Турции Реджепа Эрдогана, в отличие от его российского коллеги Владимира Путина, никогда не было привычки выполнять свои обещания.

Востоковед добавил, что из-за ситуации в Сирии может вспыхнуть ядерная война между Россией и Соединенными Штатами, которые являются союзниками Анкары по НАТО. Как отметил Евгений Сатановский, это худший сценарий развития событий.

Ранее в четверг сообщалось, что на Украине раскрыли выгоду Киева от предполагаемого вооруженного конфликта Турции с РФ.