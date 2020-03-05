Офицер ВМС США предсказал проигрыш и унижение России в случае войны с Турцией

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5 марта 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В случае военного конфликта с Турцией Российскую Федерацию ждет проигрыш и унижение. С соответствующим прогнозом выступил Гарри Табах, капитан первого ранга американских ВМС.

Как отметил офицер, в распоряжении Анкары имеется боеспособная, «очень хорошо оснащенная армия», которая вооружена произведенными в США самолетами и немецкими танками. Россия, согласно точке зрения Табаха, сильно отстала от Турции в военных технологиях. Если начнется конфликт, РФ потерпит унизительное поражение, процитировал офицера «ПолитНавигатор».

Отношения между Москвой и Анкарой обострились после уничтожения в конце февраля более тридцати турецких силовиков в сирийской провинции Идлиб. Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Константин Сивков назвал козырь Турции в случае вооруженного столкновения с Россией на территории Сирии.