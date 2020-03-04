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Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл козырь Турции в случае войны с Россией в Сирии

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл козырь Турции в случае войны с Россией в Сирии
Турецкие военные корабли, Depo Photos / globallookpress.com

Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба РФ, назвал козырь Турции в случае начала вооруженного конфликта с российскими силами на территории Сирии. Видео с выступлением эксперта по данному вопросу опубликовано в интернете.

Как отметил Сивков, Анкара может нарушить снабжение группировки РФ в Сирии, которое осуществляется по преимуществу через Босфор и Дарданеллы. Для этого Турции достаточно устроить «долгосрочные маневры» своего флота в зоне контролируемых ею проливов, констатировал экс-сотрудник Генштаба в разговоре с авторами YouTube-канала «Сталинград».

Ранее сообщалось, что на страницах отечественных СМИ рассказали о способности Турции выдавить российские силы из Сирии без войны и описали «апокалиптический» сценарий противостояния между Москвой и Анкарой.

 

ДЦ

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