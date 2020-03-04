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СМИ рассказали о способности Турции быстро выдавить силы РФ из Сирии без войны

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета ВЗГЛЯД

СМИ рассказали о способности Турции быстро выдавить силы РФ из Сирии без войны
Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Турция способна в короткие сроки выдавить российскую военную группировку из Сирии без ведения боевых действий. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах интернет-прессы.

Как отмечает газета ВЗГЛЯД, в настоящий момент основные пути для поставок российского оружия и необходимого снаряжения в Сирию пролегают через контролируемые Анкарой Босфор и Дарданеллы. Если Турция закроет проливы, находящиеся на территории Сирии силы РФ окажутся на «голодном пайке», предсказывается в процитированной публикации. Отмечается, что Москве придется свернуть всю военную деятельность в Арабской республике уже спустя две недели после начала блокады.

Ранее в СМИ описали предполагаемый «апокалиптический» сценарий войны между Россией и Турцией.

 

ДЦ

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