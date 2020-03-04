Возможный «апокалиптический» сценарий войны России с Турцией описали в прессе

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4 марта 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EADaily

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Предполагаемое военное столкновение между Российской Федерацией и Турцией, которое может начаться из-за ситуации в сирийском Идлибе, способно пойти по «апокалиптическому» сценарию. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание EADaily, «апокалиптический» вариант развития событий предполагает удары по турецким объектам российской авиацией, которая поднимется с аэродромов Крыма и Краснодарского края, и высадку десанта подразделениями Черноморского флота РФ на контролируемом Анкарой побережье. В случае реализации данного сценария линией фронта станет обширная полоса от Крыма до Апшеронского полуострова. В боевые действия окажутся втянуты такие страны, как Грузия, Армения и Азербайджан. Кроме того, произойдет расконсервация всех региональных конфликтов, включая карабахский, говорится в процитированной публикации.

Ранее политолог Борис Кагарлицкий предрек попадание сирийской группировки РФ в ловушку в случае серьезного конфликта с Анкарой. Также сообщалось, что журналист Айдер Муждабаев поведал о способности Москвы быстро обрушить турецкую экономику, если возникнет такая необходимость.