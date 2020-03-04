Все новости >>

//В мире 13+

Возможный «апокалиптический» сценарий войны России с Турцией описали в прессе

, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EADaily

Возможный «апокалиптический» сценарий войны России с Турцией описали в прессе
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Предполагаемое военное столкновение между Российской Федерацией и Турцией, которое может начаться из-за ситуации в сирийском Идлибе, способно пойти по «апокалиптическому» сценарию. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание EADaily, «апокалиптический» вариант развития событий предполагает удары по турецким объектам российской авиацией, которая поднимется с аэродромов Крыма и Краснодарского края, и высадку десанта подразделениями Черноморского флота РФ на контролируемом Анкарой побережье. В случае реализации данного сценария линией фронта станет обширная полоса от Крыма до Апшеронского полуострова. В боевые действия окажутся втянуты такие страны, как Грузия, Армения и Азербайджан. Кроме того, произойдет расконсервация всех региональных конфликтов, включая карабахский, говорится в процитированной публикации.

Ранее политолог Борис Кагарлицкий предрек попадание сирийской группировки РФ в ловушку в случае серьезного конфликта с Анкарой. Также сообщалось, что журналист Айдер Муждабаев поведал о способности Москвы быстро обрушить турецкую экономику, если возникнет такая необходимость.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Эксперт объяснил, почему способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило маршрут

Эксперт объяснил, почему способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило маршрут

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, куда направилось способное достроить трубопровод Северный поток – 2 судно «Академик Черский». Известно, что корабль в очередной раз сменил направление.

Предполагаемое военное столкновение между Российской Федерацией и Турцией способно пойти по «апокалиптическому» сценарию. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Предполагаемое военное столкновение между Российской Федерацией и Турцией способно пойти по «апокалиптическому» сценарию…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков не согласился с предложенной поправкой в Основной закон государства "дети…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил предложение закрепить в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов…