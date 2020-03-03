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Журналист поведал о способности РФ быстро обрушить экономику Турции в случае обострения в Сирии

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист поведал о способности РФ быстро обрушить экономику Турции в случае обострения в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган, globallookpress.com

Российская Федерация способна быстро обрушить экономику Турции, если президент страны Реджеп Эрдоган откажется идти на уступки по Сирии. Соответствующую точку зрения высказал отечественный журналист Айдер Муждабаев, в настоящее время работающий на Украине.

Как отметил Муждабаев, в России турецкие предприниматели зарабатывают «огромные, если не самые большие деньги». Если Анкара пойдет на обострение в Сирии, этот бизнес будет оперативно свернут благодаря действиям ФСБ и налоговой службы РФ, процитировал журналиста интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее эксперт Евгений Сатановский рассказал, почему Турция не готова к полноценной войне с Россией. Кроме того, сообщалось, что политик Семен Багдасаров назвал способ выдавить турецкие силы из Сирии без привлечения армии РФ.

 

ДЦ

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