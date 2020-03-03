Журналист поведал о способности РФ быстро обрушить экономику Турции в случае обострения в Сирии

Российская Федерация способна быстро обрушить экономику Турции, если президент страны Реджеп Эрдоган откажется идти на уступки по Сирии. Соответствующую точку зрения высказал отечественный журналист Айдер Муждабаев, в настоящее время работающий на Украине.
Как отметил Муждабаев, в России турецкие предприниматели зарабатывают «огромные, если не самые большие деньги». Если Анкара пойдет на обострение в Сирии, этот бизнес будет оперативно свернут благодаря действиям ФСБ и налоговой службы РФ, процитировал журналиста интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее эксперт Евгений Сатановский рассказал, почему Турция не готова к полноценной войне с Россией. Кроме того, сообщалось, что политик Семен Багдасаров назвал способ выдавить турецкие силы из Сирии без привлечения армии РФ.