Политик назвал способ выбить Турцию из Сирии без привлечения российских военных

Отечественный политический деятель и эксперт Семен Багдасаров рассказал, как Москва сможет выбить Турцию из Сирии без привлечения Вооруженных сил Российской Федерации. По данному вопросу Багдасаров высказался в телевизионном эфире.
Как отметил политик, Россия должна использовать противников Анкары на территории Сирии. Эти силы, по словам Багдасарова, «рвутся в бой».
Кроме того, Москве следует задействовать экономические рычаги давления на Турцию, чтобы она ушла из Арабской республики, заявил эксперт на одной из программ канала «Россия-1».
Ранее генерал-майор Сергей Липовой предрек Турции судьбу Украины из-за продолжения реализации курса президента Реджепа Эрдогана. Также сообщалось, что аналитик Игорь Коротченко спрогнозировал катастрофу Анкары в случае военного конфликта с РФ.