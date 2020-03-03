Политик назвал способ выбить Турцию из Сирии без привлечения российских военных

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3 марта 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Бойцы протурецких вооруженных формирований в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Отечественный политический деятель и эксперт Семен Багдасаров рассказал, как Москва сможет выбить Турцию из Сирии без привлечения Вооруженных сил Российской Федерации. По данному вопросу Багдасаров высказался в телевизионном эфире.

Как отметил политик, Россия должна использовать противников Анкары на территории Сирии. Эти силы, по словам Багдасарова, «рвутся в бой».

Кроме того, Москве следует задействовать экономические рычаги давления на Турцию, чтобы она ушла из Арабской республики, заявил эксперт на одной из программ канала «Россия-1».

Ранее генерал-майор Сергей Липовой предрек Турции судьбу Украины из-за продолжения реализации курса президента Реджепа Эрдогана. Также сообщалось, что аналитик Игорь Коротченко спрогнозировал катастрофу Анкары в случае военного конфликта с РФ.