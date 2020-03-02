Генерал РФ предрек Турции судьбу лишившейся Крыма Украины из-за курса Эрдогана

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2 марта 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Xinhua / globallookpress.com

Продолжение реализации сегодняшнего курса президента Турции Реджепа Эрдогана приведет к ее территориальным потерям. Соответствующий прогноз в разговоре с представителями СМИ озвучил Сергей Липовой, российский генерал-майор.

По словам Липового, Эрдогану не следует мечтать о восстановлении Османской империи и присоединении сирийских регионов. В настоящий момент турецкий лидер должен думать над тем, как спасти свою страну от распада, отметил генерал. Согласно его точке зрения, если Реджеп Эрдоган не внесет коррективы в проводимую им политику, Турцию ждет судьба Украины, которая потеряла Крымский полуостров и часть Донбасса.

Ранее в отечественном экспертном сообществе назвали возможный срок гибели Украины в случае синхронного с Анкарой удара по РФ и предсказали тройную катастрофу Турции в результате возможной войны с Москвой.