Аналитик раскрыл причины неготовности Турции к полномасштабной войне с Россией

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3 марта 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА DEITA.RU

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

На сегодняшний момент Турция в силу ряду причин не готова к полномасштабному военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, отечественный востоковед.

Эксперт констатировал, что после попытки мятежа против президента Реджепа Эрдогана в 2016 году турецкая армия оказалась фактически разгромлена. В частности, была арестована треть представителей офицерского и генеральского состава.

Также Сатановский отметил, что Турция пока не вышла из экономического кризиса, начавшегося после неудачного путча.

Кроме того, по словам аналитика, Анкара испортила отношения с НАТО и ключевыми державами исламского мира - Египтом и Саудовской Аравией.

Ранее во вторник сообщалось, что политик Семен Багдасаров назвал способ выбить Турцию с территории Сирии без привлечения военных РФ.