Аналитик раскрыл причины неготовности Турции к полномасштабной войне с Россией

На сегодняшний момент Турция в силу ряду причин не готова к полномасштабному военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, отечественный востоковед.
Эксперт констатировал, что после попытки мятежа против президента Реджепа Эрдогана в 2016 году турецкая армия оказалась фактически разгромлена. В частности, была арестована треть представителей офицерского и генеральского состава.
Также Сатановский отметил, что Турция пока не вышла из экономического кризиса, начавшегося после неудачного путча.
Кроме того, по словам аналитика, Анкара испортила отношения с НАТО и ключевыми державами исламского мира - Египтом и Саудовской Аравией.
Ранее во вторник сообщалось, что политик Семен Багдасаров назвал способ выбить Турцию с территории Сирии без привлечения военных РФ.