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Аналитик раскрыл причины неготовности Турции к полномасштабной войне с Россией

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА DEITA.RU

Аналитик раскрыл причины неготовности Турции к полномасштабной войне с Россией
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

На сегодняшний момент Турция в силу ряду причин не готова к полномасштабному военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, отечественный востоковед.

Эксперт констатировал, что после попытки мятежа против президента Реджепа Эрдогана в 2016 году турецкая армия оказалась фактически разгромлена. В частности, была арестована треть представителей офицерского и генеральского состава.

Также Сатановский отметил, что Турция пока не вышла из экономического кризиса, начавшегося после неудачного путча.

Кроме того, по словам аналитика, Анкара испортила отношения с НАТО и ключевыми державами исламского мира - Египтом и Саудовской Аравией.

Ранее во вторник сообщалось, что политик Семен Багдасаров назвал способ выбить Турцию с территории Сирии без привлечения военных РФ.

 

ДЦ

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В мире

Аналитик раскрыл причины неготовности Турции к полномасштабной войне с Россией

Аналитик раскрыл причины неготовности Турции к полномасштабной войне с Россией

На сегодняшний момент Турция в силу ряду причин не готова к полномасштабному военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, отечественный востоковед.

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