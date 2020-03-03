Военным РФ в Сирии предсказали попадание в ловушку в случае конфликта с Турцией

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3 марта 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные в Сирии, Kremlin Pool / globallookpress.com

В случае серьезного конфликта Москвы с Турцией из-за ситуации в Сирии российская военная группировка, находящаяся на территории Арабской республики, окажется в ловушке. Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Борис Кагарлицкий.

Как отметил эксперт на видео, размещенном на YouTube-канале Rabkor, Анкара имеет возможность заблокировать проливы Босфор и Дарданеллы, что сделает невозможным снабжение сил РФ в Сирии. Вследствие сложившейся ситуации российские военные обречены на пассивность и ограниченные действия в Сирии, полагает Кагарлицкий.

Ранее журналист Айдер Муждабаев поведал о способности Москвы быстро обрушить турецкую экономику. Также сообщалось, что востоковед Евгений Сатановский раскрыл причину неготовности Анкары к полноценной войне с Россией.