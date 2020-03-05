Киевский аналитик объяснил выгоду Украины от возможной войны Турции с Россией

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5 марта 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие военные корабли, Nina Liashonok / globallookpress.com

Вероятное военное столкновение Турции с Российской Федерацией из-за ситуации в Сирии будет выгодно для Украины. Соответствующую точку зрения на страницах СМИ высказал некоторое время назад Владимир Горбач, киевский аналитик.

Как полагает эксперт, переориентация Москвы на сирийский конфликт открывает для украинской стороны новые возможности на международной арене. По словам Горбача, в случае прямого вооруженного противостояния между турецкими и российскими силами на территории Сирии Анкара «закрепится в статусе ситуативного союзника» Киева в вопросе «возвращения» Крыма. Аналитик добавил, что Украина также заинтересована в перекрытии Турцией Босфора и Дарданелл в ходе конфликта, так как это станет «формой давления на РФ» в черноморском регионе.

Ранее американский офицер Гарри Табах спрогнозировал поражение Москвы в предполагаемой войне с Анкарой. Кроме того, сообщалось, что эксперт Константин Сивков назвал козырь Турции в случае начала вооруженной конфронтации.