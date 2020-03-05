Генерал-майор РФ назвал препятствие для развязывания Турцией войны против России

//В мире 13+

5 марта 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Турецкие танки в Сирии, Xinhua / globallookpress.com

Препятствием для развязывания Турцией войны против РФ являются экономические связи между странами. Соответствующую точку зрения высказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, пишут интернет-СМИ.

Как отметил эксперт, в данный момент Москва является для Анкары одним из главных экономических партнеров. Стороны реализуют множество совместных проектов, затрагивающих в том числе атомную энергетику и газовую сферу. Турецкая туристическая отрасль во многом ориентирована на россиян.

В случае конфликта Анкара понесла бы значительные потери, поэтому провоцировать начало боевых действий она не будет, полагает Сергей Липовой.

Ранее эксперт Евгений Сатановский допустил ядерную войну России с Соединенными Штатами из-за ситуации в Сирии.