Генерал-майор РФ назвал препятствие для развязывания Турцией войны против России

Препятствием для развязывания Турцией войны против РФ являются экономические связи между странами. Соответствующую точку зрения высказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, пишут интернет-СМИ.
Как отметил эксперт, в данный момент Москва является для Анкары одним из главных экономических партнеров. Стороны реализуют множество совместных проектов, затрагивающих в том числе атомную энергетику и газовую сферу. Турецкая туристическая отрасль во многом ориентирована на россиян.
В случае конфликта Анкара понесла бы значительные потери, поэтому провоцировать начало боевых действий она не будет, полагает Сергей Липовой.
Ранее эксперт Евгений Сатановский допустил ядерную войну России с Соединенными Штатами из-за ситуации в Сирии.