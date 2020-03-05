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Аналитик раскрыл причину неизбежности конфликта между Россией и Турцией в Сирии

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Аналитик раскрыл причину неизбежности конфликта между Россией и Турцией в Сирии
Турецкая военная техника, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Конфликт Российской Федерации и Турции в Сирии является неизбежным. Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт, преподаватель одного из московских вузов Икбаль Дюрре.

Как отметил аналитик, представления о будущем Арабской республики у официальных Москвы и Анкары принципиально различаются. Двусторонние переговоры, которые проходили на протяжении последних лет, имели своей целью оттянуть неизбежное столкновение интересов. Больше этого делать нельзя, заявил Дюрре.

Ранее Герой России Сергей Липовой рассказал о силах РФ, способных победить Турцию в случае войны. Кроме того, сообщалось, что политолог Сергей Михеев поведал об «истерике» турецкого лидера Реджепа Эрдогана перед визитом на переговоры в Москву.

 

ДЦ

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