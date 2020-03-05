Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

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5 марта 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Российские комплексы С-400, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По словам Липового, для победы над Анкарой в случае гипотетического конфликта хватит сил, которые входят в состав Южного и Западного военных округов. Кроме того, успешно противостоять Турции способны корабли Черноморского флота и подразделения, сосредоточенные на базе РФ на севере Сирии, отметил генерал-майор.

Отношения между Москвой и Анкарой обострились после уничтожения турецких военных в сирийском Идлибе, инцидент произошел в конце февраля. Ранее сообщалось, что политолог Сергей Михеев рассказал об «истерике» президента Реджепа Эрдогана перед визитом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.