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Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой
Российские комплексы С-400, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По словам Липового, для победы над Анкарой в случае гипотетического конфликта хватит сил, которые входят в состав Южного и Западного военных округов. Кроме того, успешно противостоять Турции способны корабли Черноморского флота и подразделения, сосредоточенные на базе РФ на севере Сирии, отметил генерал-майор.

Отношения между Москвой и Анкарой обострились после уничтожения турецких военных в сирийском Идлибе, инцидент произошел в конце февраля. Ранее сообщалось, что политолог Сергей Михеев рассказал об «истерике» президента Реджепа Эрдогана перед визитом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

 

ДЦ

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Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

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