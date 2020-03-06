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Названы предполагаемые первые цели армии Турции в случае войны Анкары с Россией

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы предполагаемые первые цели армии Турции в случае войны Анкары с Россией
Самолет ВВС Турции, x99 / globallookpress.com

Обозначены предполагаемые первые цели Вооруженных сил Турции в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом рассказывается в материале, который появился в отечественной блогосфере.

Как предсказывает канал Geo history в «Яндекс. Дзен», первыми под удар Анкары должны попасть базы РФ, расположенные на территории Сирии. В процитированной публикации отмечается, что у турецкой стороны будет ряд преимуществ, если начнется противостояние с российскими силами в Арабской республике. В частности, турки смогут закрыть сирийское небо для ВКС РФ и лишить флот страны доступа к средиземноморскому побережью.

Ранее сегодня сообщалось, что в Турции рассказали о «великом позоре» президента Реджепа Эрдогана на переговорах с главой России Владимиром Путиным.

 

ДЦ

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