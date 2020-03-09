Sina сообщило о найденном армией России способе обезвредить F-16 Турции в Сирии

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9 марта 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российские военные придумали, как обезвредить турецкие истребители F-16, противостоящие сирийским ВВС. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах китайской интернет-прессы.

Издание Sina пишет, что РФ значительно преумножила свои силы РЭБ в Идлибе за счет самолетов Ту-214 и Ил-22ПП. Они способны не только обнаруживать приближающиеся турецкие F-16, но и предупреждать сирийских летчиков.

В процитированной публикации отмечается, что благодаря помощи российской стороны несколько дней назад Су-22 ВВС Сирии смог избежать столкновения с ракетой, выпущенной F-16.

Ранее в блогосфере назвали оружие, способное победить Турцию в случае войны между Москвой и Анкарой. Также сообщалось, что в экспертном сообществе предрекли нанесение президентом Реджепом Эрдоганом удара по Сирии чужими руками.