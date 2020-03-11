Издание T24 поведало об «уничтожении» ВКС РФ военных Турции в сирийском Идлибе

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11 марта 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В февральской авиационной атаке в сирийском Идлибе, приведшей к гибели 34 военных Турции, участвовали, помимо сил, подчиняющихся официальному Дамаску, ВКС РФ. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

Турецкое сетевое издание T24 пишет, что сирийские и российские самолеты сначала ударили по военному конвою, а затем засыпали бомбами здание, в котором пытались укрыться силовики. Доказательств, подтверждающих данную версию, в процитированной публикации не приводится.

Автор материала также обвинил власти своей страны в том, что они стремятся отвлечь внимание общественности от произошедшего в Идлибе. По мнению журналиста, именно с этой целью Анкара запустила поток беженцев в Грецию.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший разведчик Яков Кедми заявил о готовности России и Сирии снова «выбить зубы» президенту Турции Реджепу Эрдогану.