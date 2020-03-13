В Китае определили единственный шанс России победить США без ядерного оружия

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13 марта 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Назван единственный шанс Российской Федерации одолеть Соединенные Штаты без задействования ядерного потенциала. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Авторы портала Sohu констатируют, что военные возможности Москвы и Вашингтона примерно равны, поэтому решающее значение в случае конфликта между странами будет иметь наличие мощных союзников. Если РФ заключит союз с Китаем или какой-нибудь другой сильной державой, США удастся победить, прогнозируется в процитированной публикации. Отмечается, что только так можно взять верх над Америкой без ядерного оружия.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Sohu рассказал, какое государство Россия выберет в качестве первой мишени для удара, если начнется Третья мировая.