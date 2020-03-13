Автор Sohu выявил «первую цель России» в предполагаемой Третьей мировой войне

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13 марта 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Названа «первая цель России» в случае начала нового глобального конфликта. Соответствующий материал появился некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Автор сайта Sohu пишет, что Москва «не осмелится напасть» на Соединенные Штаты, потому что они обладают самыми мощными Вооруженными силами на планете. В процитированной публикации предсказывается, что РФ выберет для первого удара Украину.

Отмечается, что получение контроля над соседней республикой позволит России сформировать прочную линию обороны. Кроме того, присоединение Украины даст Москве возможность проводить и наступательные действия, отмечает автор материала.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере перечислили три козыря РФ в возможном вооруженном столкновении с Турцией.