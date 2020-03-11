Аналитик указал на путь победы России в предполагаемой Третьей мировой войне

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11 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Правда.Ру»

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Чтобы одержать победу в возможной Третьей мировой войне, Российской Федерации необходимо воссоздать СССР. Соответствующую точку зрения в интервью СМИ высказал Александр Собянин, представитель Фонда культурного развития народов «Кочевник».

Как полагает аналитик, в настоящий момент мир подходит к очередному масштабному вооруженному конфликту. Россия с ее 146-миллионным населением и ограниченными ресурсами полноценно воевать не сможет, заявил Собянин. По его мнению, с этой задачей справится «трехсотмиллионный Союз».

Ранее сегодня сообщалось, что футуролог из Швеции Карим Джебари назвал Третью мировую самым вероятным сценарием гибели человечества.