Аналитик указал на путь победы России в предполагаемой Третьей мировой войне

Чтобы одержать победу в возможной Третьей мировой войне, Российской Федерации необходимо воссоздать СССР. Соответствующую точку зрения в интервью СМИ высказал Александр Собянин, представитель Фонда культурного развития народов «Кочевник».
Как полагает аналитик, в настоящий момент мир подходит к очередному масштабному вооруженному конфликту. Россия с ее 146-миллионным населением и ограниченными ресурсами полноценно воевать не сможет, заявил Собянин. По его мнению, с этой задачей справится «трехсотмиллионный Союз».
Ранее сегодня сообщалось, что футуролог из Швеции Карим Джебари назвал Третью мировую самым вероятным сценарием гибели человечества.