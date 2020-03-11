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Ученый-футуролог определил самый вероятный сценарий уничтожения человечества

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Planet Today

Ученый-футуролог определил самый вероятный сценарий уничтожения человечества
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Новая мировая война является самым вероятным сценарием уничтожения человечества. Соответствующую точку зрения высказал Карим Джебари, работающий в Швеции ученый-футуролог.

По словам специалиста, очередной глобальный конфликт представляет собой самую серьезную угрозу для человеческой цивилизации. Остальные сценарии ее гибели Джебари назвал менее реалистичными. Это такие сценарии, как климатический кризис, извержение супервулкана, вспышка смертельного заболевания, восстание роботов и столкновение Земли с астероидом.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Александр Собянин рассказал, какие страны должны стать противниками России в Третьей мировой войне.

 

ДЦ

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