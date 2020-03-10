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Вычислены предполагаемые противники России в вероятной Третьей мировой войне

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Правда.Ру»

Вычислены предполагаемые противники России в вероятной Третьей мировой войне
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Соединенные Штаты своими действиями провоцируют новый глобальный конфликт. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Собянин, представитель Фонда культурного развития народов «Кочевник».

По мнению Собянина, в будущем должна повториться ситуация Второй мировой войны, в ходе которой, как считает собеседник издания «Правда.Ру», США помогали Третьему рейху c целью извлечения собственной выгоды. Из слова эксперта следует, что, помимо Германии, противником России в Третьей мировой может стать Япония, которая в настоящий момент милитаризируется.

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ появилась информация о подготовке турецкого президента Реджепа Эрдогана к военному реваншу в Сирии.

 

ДЦ

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