Бывший полковник РФ предсказал военный ответ Москвы в случае ракетной угрозы США

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19 марта 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Самый высокий риск вооруженного столкновения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией наблюдается в Арктическом регионе. Соответствующую точку зрения высказал отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Баранец, ставший собеседником издания ФАН, обратил внимание на то, что Вашингтон считает пролегающий у берегов РФ Северный морской путь международными водами. В будущем, по мнению бывшего полковника, в данном регионе возможен российско-американский конфликт.

В случае возникновения ракетной угрозы со стороны Штатов РФ будет «палить через Северный полюс по самому короткому пути», предсказал Виктор Баранец.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Яков Кедми, экс-разведчик из Израиля, поведал о «смертельном ударе» Москвы по сланцевой индустрии США.