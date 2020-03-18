Экс-разведчик рассказал о «смертельном ударе» России по сланцевой индустрии США

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18 марта 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Добыча нефти в США, Jim West / globallookpress.com

Россия, отказавшаяся заключать новое соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и обваливавшая тем самым мировые цены на топливо, нанесла «смертельный удар» по сланцевой отрасли в Соединенных Штатах. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

По мнению эксперта, Москва решила «переломать хребет» американских конкурентам. РФ может добывать нефть с прибылью для себя даже при ее стоимости в 20 долларов за баррель, полагает Кедми. Для сланцевой отрасли США подобный уровень цен является неприемлемым. Как спрогнозировал Яков Кедми, при нерентабельной добыче данная отрасль рухнет.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайские СМИ предсказали будущее России после возможного краха Штатов.