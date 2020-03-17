Sohu предсказало будущее России после предполагаемого краха Соединенных Штатов

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17 марта 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Спрогнозировано будущее Российской Федерации в случае краха Соединенных Штатов. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в китайском интернет-сегменте.

Как предсказало издание Sohu, в будущем произойдет экономический кризис, который приведет к тому, что США лишатся своего нынешнего доминирующего положения в мире. Согласно точке зрения журналистов из КНР, Россия имеет хорошие шансы на то, чтобы занять позицию глобального лидера вместо Штатов.

Отмечается, что преимуществами РФ являются большие Вооруженные силы, значительные природные ресурсы и немалое международное влияние. Избавившись после американского краха от давления со стороны Вашингтона, Москва сможет развернуться на полную мощь, полагают авторы Sohu.

Ранее сообщалось, что в Китае вычислили вероятный срок разгрома России в случае войны с НАТО.