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Вычислен предполагаемый срок разгрома России силами НАТО в случае начала войны

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вычислен предполагаемый срок разгрома России силами НАТО в случае начала войны
Учения НАТО в Германии, Spc. Ryan Lucas / globallookpress.com

Определен возможный срок разгрома Российской Федерации силами Североатлантического альянса в случае начала вооруженного конфликта. Соответствующие расчеты сделали китайские военные эксперты.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», аналитики, чье мнение привел портал china.com, полагают, что НАТО, если начнется противостояние, сначала атакует Калининградскую область, затем последует удар по соединениям Западного военного округа РФ. Для того, чтобы разгромить Россию, альянсу хватит трех часов, считают специалисты.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайское издание Sohu объяснило, почему Соединенные Штаты не смогут победить Москву в Третьей мировой войне.

 

ДЦ

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