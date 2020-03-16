Sohu озвучило причину невозможности победы США над РФ в вероятной Третьей мировой

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16 марта 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Обозначена причина невозможности победы Соединенных Штатов над Российской Федерацией в случае Третьей мировой. Материал, посвященный данной теме, разместили в китайском интернет-сегменте.

Как отмечает издание Sohu, Москва имеет в своем распоряжении «ядерные бомбы, которые в состоянии разрушить планету несколько раз». Имея столь внушительный арсенал, РФ не может оказаться в числе побежденных в предполагаемом новом глобальном конфликте, говорится в процитированной публикации.

Ранее в понедельник сообщалось, что Кевин Баррет, американский журналист, допустил начало Третьей мировой войны после вспышки смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019.