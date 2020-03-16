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Обнародован прогноз о возможном начале Третьей мировой после вспышки COVID-2019

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Обнародован прогноз о возможном начале Третьей мировой после вспышки COVID-2019
Американские морские пехотинцы, Chaiwat Subprasom / globallookpress.com

За вспышкой смертельно опасного коронавируса COVID-2019 может последовать начало Третьей мировой войны. Соответствующий прогноз огласил Кевин Баррет, журналист из Соединенных Штатов.

Баррет, выступивший на иранском телеканале Press TV, допустил, что распространение болезни стало результатом специальной операции американской стороны. По словам эксперта, подобные действия Вашингтона могут стать прелюдией к нападению на Китай с целью ограничения роста его влияния в мире.

Ранее в понедельник сообщалось, что в российском министерстве здравоохранения обозначили главные симптомы заражения коронавирусом COVID-2019.

 

ДЦ

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