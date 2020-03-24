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Оглашен прогноз о вероятной гибели Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Оглашен прогноз о вероятной гибели Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19
Житель Киева, Mohammad Javad Abjoushak / globallookpress.com

Украина может в будущем прекратить свое существование из-за пандемии смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Гордон, киевский журналист.

По словам Гордона, Украина, в отличие от Соединенных Штатов и КНР, которые прилагают большие усилия для борьбы с распространением болезни и поддержки своих экономик, не состоялась как государство. Вспышка болезни может привести к гибели бывшей советской республики, привело точку зрения журналиста ИА REGNUM.

Ранее во вторник сообщалось, что грузинский писатель Тамаз Чеишвили назвал пандемию COVID-19 Третьей мировой войной.

 

ДЦ

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