Писатель назвал возможную цель развязывания «Третьей мировой войны с оружием COVID-19»

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24 марта 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Китайский рабочий, Zhang Tao / globallookpress.com

Пандемия смертельно опасного китайского коронавируса на самом деле является Третьей мировой войной, в которой COVID-19 выступил в качестве боевого оружия. Соответствующую версию озвучил некоторое время назад Тамаз Чеишвили, писатель из Грузии.

Литератор высказал на своей странице в Facebook предположение, согласно которому некие силы решили с помощью новой болезни разрушить экономику КНР. По словам Чеишвили, «триллионеры», «рассердившиеся» на набирающий мощь Китай, могли «подбросить» на территорию страны «чрезвычайно натренированный вирус».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете создали шуточный сайт, который позволяет рассчитать вероятность смерти от COVID-19.