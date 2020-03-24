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Писатель назвал возможную цель развязывания «Третьей мировой войны с оружием COVID-19»

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Писатель назвал возможную цель развязывания «Третьей мировой войны с оружием COVID-19»
Китайский рабочий, Zhang Tao / globallookpress.com

Пандемия смертельно опасного китайского коронавируса на самом деле является Третьей мировой войной, в которой COVID-19 выступил в качестве боевого оружия. Соответствующую версию озвучил некоторое время назад Тамаз Чеишвили, писатель из Грузии.

Литератор высказал на своей странице в Facebook предположение, согласно которому некие силы решили с помощью новой болезни разрушить экономику КНР. По словам Чеишвили, «триллионеры», «рассердившиеся» на набирающий мощь Китай, могли «подбросить» на территорию страны «чрезвычайно натренированный вирус».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете создали шуточный сайт, который позволяет рассчитать вероятность смерти от COVID-19.

 

ДЦ

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