Появился шуточный сайт для расчета вероятности смерти от коронавируса COVID-2019

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23 марта 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Создан интернет-сайт, позволяющий рассчитать вероятность смерти от распространяющегося по миру китайского коронавируса COVID-2019. Создатели ресурса подчеркивают, что он носит шуточный характер.

На портале от пользователя требуется указать свой возраст, пол, страну проживания и некоторые другие данные. Проанализировав полученную информацию, система покажет в процентах, с какой вероятностью человек умрет от коронавируса.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный врач Павел Евдокименко рассказал о способах профилактики данной болезни. Специалист, в частности, посоветовал регулярно проветривать свою квартиру и рабочее место.