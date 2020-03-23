Появился шуточный сайт для расчета вероятности смерти от коронавируса COVID-2019

Создан интернет-сайт, позволяющий рассчитать вероятность смерти от распространяющегося по миру китайского коронавируса COVID-2019. Создатели ресурса подчеркивают, что он носит шуточный характер.
На портале от пользователя требуется указать свой возраст, пол, страну проживания и некоторые другие данные. Проанализировав полученную информацию, система покажет в процентах, с какой вероятностью человек умрет от коронавируса.
Ранее сегодня сообщалось, что отечественный врач Павел Евдокименко рассказал о способах профилактики данной болезни. Специалист, в частности, посоветовал регулярно проветривать свою квартиру и рабочее место.