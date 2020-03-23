Медики нашли новые возможные симптомы смертельно опасного коронавируса COVID-19

Британские медицинские специалисты обнаружили новые вероятные признаки заражения смертельно опасным для человека коронавирусом COVID-19. Соответствующую информацию озвучили некоторое время назад СМИ.
Sky News сообщил со ссылкой на врачей, что симптомами болезни могут быть потеря обоняния и вкуса. Человеку, у которого наблюдается подобные изменения, вероятно, стоит самоизолироваться в целях предупреждения распространения вируса, заявили в эфире телеканала.
От COVID-19 по состоянию на утро 23 января в мире погибли 14 759 человек. Ранее сообщалось, что советы по профилактике недуга дал немецкий врач Михаэль Фельд.