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Медики нашли новые возможные симптомы смертельно опасного коронавируса COVID-19

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Медики нашли новые возможные симптомы смертельно опасного коронавируса COVID-19
Медик, Cai Yang / globallookpress.com

Британские медицинские специалисты обнаружили новые вероятные признаки заражения смертельно опасным для человека коронавирусом COVID-19. Соответствующую информацию озвучили некоторое время назад СМИ.

Sky News сообщил со ссылкой на врачей, что симптомами болезни могут быть потеря обоняния и вкуса. Человеку, у которого наблюдается подобные изменения, вероятно, стоит самоизолироваться в целях предупреждения распространения вируса, заявили в эфире телеканала.

От COVID-19 по состоянию на утро 23 января в мире погибли 14 759 человек. Ранее сообщалось, что советы по профилактике недуга дал немецкий врач Михаэль Фельд.

 

ДЦ

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